Глава Нового Уренгоя взял под особый контроль инцидент со стрельбой в школе

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин взял под личный контроль ситуацию в городской школе № 17, где ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Градоначальник поручил повысить меры безопасности в школе после инцидента со стрельбой. В частности было поручено обсуждать с классами недопустимость поведения, угрожающего другим. Также организуют проверку всех входов в школе, ситуацию возьмут на особый контроль глава Нового Уренгоя и комиссия по делам несовершеннолетних.

«Правоохранители выясняют все обстоятельства. Сделаем все, чтобы подобное не повторилось», — написал глава газовой столицы ЯНАО.

Напомним, 10 октября старшеклассник пронес пневматический пистолет в школу. Орудие выстрелило, когда находилось в сумке и по касательной задел одну из учениц. Восьмиклассница отделалась ссадиной. После этого СУ СК России по ЯНАО возбудил уголовное дело. Расследование на данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, что в Красноярске завели дело на мужчину, открывшего стрельбу из окна в сторону школы.