Глава округа дал ряд поручений по итогам объезда территории Павловского Посада

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов в среду, 15 октября, провел рабочий объезд территории муниципалитета. Во время мероприятия глава ознакомился с актуальными вопросами и дал ряд поручений.

Часть здания Музыкальной школы осталась без отопления. На месте инцидента проводили работы представители МосОблВодоканала. Глава округа поручил оперативно восстановить подачу тепла. Подобные технологические инциденты недопустимы в учреждениях образования, поэтому ситуация взята на особый контроль.

На территории округа продолжаются работы по восстановлению дорожной сети: ДРСУ отсыпает дороги асфальтовой крошкой. Ранее было установлено несколько проблемных адресов. На улицах Славянская и Дмитрия Донского все недочеты уже устранены. В ближайшее время подрядчики приступят к благоустройству улицы Песчаная.

Жители деревни Кузнецы массово обращаются с просьбой завершить работы по замене трубы, проводимые сотрудниками МосОблВодоканала. Жители выражают надежду, что после работ территория будет качественно благоустроена. Денис Олегович зафиксировал факты ненадлежащей уборки территории после укладки тротуара. Глава округа поручил подрядчику незамедлительно устранить замечания.

В связи с особенностями осеннего сезона глава поручил усилить работы по уборке листьев. Важно также контролировать ход сбора мусора. После проведения субботников во дворах можно заметить пакеты с собранной листвой — в ближайшие дни их вывезут.

Каждое поступившее обращение находится на контроле у администрации округа. По ряду вопросов удалось установить конкретные сроки их решения. Подрядным организациям переданы все поручения.

Ранее сообщалось, что глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание.