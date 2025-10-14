Глава округа Кашира посетил лидера инноваций в тепличном хозяйстве «Агрокультура групп»

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития и планы на будущее. Главу округа встречал директор современного тепличного комплекса Сергей Лацков.

ООО «Агрокультура групп» — лидер Московской области по выращиванию овощей закрытого грунта и один из 22 тепличных комбинатов Группы компаний «РОСТ». Для выращивания богатого и полезного урожая недостаточно обеспечить растения светом и теплом. Сотрудники предприятия применяют передовые технологии. В «Агрокультура групп» внедрена автоматизированная система управления. При ее помощи удается контролировать оптимальный температурный режим, влажность, рост и развитие каждого растения. Показатели, которые передаются в режиме реального времени, позволяют своевременно принимать необходимые меры. При помощи авторизированной системы также проходит индивидуальный полив растений.

Тепличные площади комплекса занимают 103 гектара. В 2024 году было собрано более 60 тысяч тонн огурцов и около 43 тысяч тонн томатов. Сбором и другими видами работ занимаются свыше 1200 человек, из которых практически 1000 проживает на территории городского округа. Продукция предприятия представлена в крупнейших торговых сетях, в числе которых «Ашан», «Перекресток», «Верный», «Глобус», «Дикси», «Метро».

Предприятие намерено продолжать инновационное развитие. В ближайших планах — применение искусственного интеллекта.

