Глава Роман Пичугин лично контролирует ход отопительного сезона в округе Кашира

Глава городского округа посетил дома №8 на улице Юбилейная и № 4–6 на улице Вахрушева, чтобы лично обсудить с жильцами ход отопительного сезона. Так, жильцы дома, расположенного на Юбилейной, 8, сталкивались с проблемами из-за частых аварий на теплосетях. В настоящее время проблему удалось решить: тепло подано во все квартиры, горячая вода поступает бесперебойно. Ситуация стабилизировалась. Жильцы обратили внимание на проблему сырости, образовавшуюся по причине разбитой отмостки. Глава округа поручил управляющей компании в кратчайшие сроки устранить вывяленный недостаток.

В домах по адресам Вахрушева, 4–6, глава округа Роман Пичугин встретился с жителями, чтобы обсудить состояние дворов после прокладки теплосетей. Жители считают, что благоустройство еще не завершено. Глава разделяет данную позицию: благоустройство будет приведено в порядок на всех улицах, где проходила реконструкция. Работы возобновились после смены подрядчика.

Роман Пичугин выразил признательность каширцам за проявляемый интерес к развитию округа, а также за сознательную гражданскую позицию и выдержку. Глава подчеркнул, что планомерная работа по повышению уровня жизни населения ведется на постоянной основе. Он признал, что не все проблемы удается решить в желаемые сроки, но заверил, что ни одно обращение не остается без контроля. Такой вдумчивый и персональный подход администрации, по его словам, демонстрирует принципиальную и ответственную позицию властей в решении бытовых вопросов, конечная цель которых — создание комфортной среды для всех жителей Каширы.

