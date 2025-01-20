Глава округа Пушкинский пригласил жителей Заветы Ильича на «выездную Администрацию»

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в своем телеграм-канале проинформировал, что в четверг, 23 января, в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино состоится встреча с жителями в рамках формата «выездной Администрации».

На мероприятии будут присутствовать заместители главы муниципалитета, руководители управлений и подведомственных организаций, активисты «Единой России». Специалисты готовы ответить на все вопросы, которые интересуют жителей микрорайона. Предварительная запись не требуется.

После встречи можно будет оставить отзыв по QR-коду. В телеграм-канале главы округа будет вестись прямая трансляция мероприятия. Жителей приглашают к 16:00. Обратиться с вопросом предложено до 18:00.

Встреча состоится в микрорайоне Заветы Ильича в ДК «Строитель», расположенный по адресу: улица Вокзальная, д. 15.

Подобные встречи благоприятно влияют на решение многих вопросов за счет очных обсуждений. Жители вправе обратиться с вопросом или обращением, оценить выполненные администрацией задачи или предложить реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что глава округа Пушкинский провел «выездную Администрацию» в поселке Зеленоградский.