Глава округа Пушкинский провел «выездную Администрацию» в поселке Зеленоградский

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в своем телеграм-канале сообщил , что совместно с командой провел прием жителей в формате «выездной Администрации» в поселке Зеленоградский.

На мероприятии присутствовали заместители главы, руководители управлений и подведомственных организаций, активисты «Единой России», которые детально отвечали на поступившие от жителей вопросы. «Выездную Администрацию» посетили 65 человек.

«Благодарю за конструктив», — глава муниципалитета отметил вовлеченность жителей поселка в жизнь округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

По данным главы, жителей в первую очередь волновали два вопроса — работа водоканала и содержание систем канализации. Сотрудники филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» проконсультировали жителей по каждому из вопросов. Кроме того, были обозначены предварительные сроки устранения некоторых неполадок.

Глава отметил, что присутствующих на встрече также волновали не менее актуальные темы, в частности, вопросы благоустройства территорий, транспортной доступности и организации культурных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Глава округа Пушкинский провел совещание с заместителями и руководителями управлений.