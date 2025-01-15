Глава округа Пушкинский провел совещание с заместителями и руководителями управлений

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов на оперативном совещании с заместителями и руководителями управлений рассказал, как в муниципалитете внедряют концепцию пространственного развития.

Глава обратил внимание, что президент России Владимир Путин считает приоритетным внедрение концепции пространственного развития. По словам Красноцветова, в муниципалитете также активно работают в данном направлении. В округе занимаются трансформацией различных сфер с внедрением цифровизации.

«Время идет стремительно, все развивается, мы обязаны работать в соответствующем ритме», — отметил глава муниципалитета.

Участники совещания обсудили также вопросы содержания объектов нестационарной торговли, над которыми уже активно работают в муниципалитете. Глава округа Пушкинский отметил, что законодательство не предоставляет органам местного самоуправления право регулирования объектов и их деятельности. Максим Красноцветов предлагает работать над проблемой на законодательном уровне.

Глава также сообщил, что были подведены итоги работы правительства в 2024 году. Он призвал всех присутствующих на совещании сделать выводы и продолжить развитие возглавляемых ими сфер.

Ранее сообщалось, что глава Городского округа Пушкинский принял участие в первом в 2025 году совещании с губернатором.