Глава Олимпийского комитета считает, что спорт не должен подвергаться влиянию политики

Об этом Станислав Поздняков рассказал журналистам в кулуарах выставки-форума «Россия». Его мнением также поделились в ТАСС .

Таким образом, президент Олимпийского комитета уверен, что спортсмены «не должны подвергаться дискриминации», как и спортивное действие, будучи изначально свободным и независимым, – политическим явлениям.

Поздняков одним словом назвал санкции в отношении российского спорта. По его мнению, это «вакханалия», и он надеется на то, что она в скором времени кончится. Ведь люди, которые стоят за развитием олимпийского движения, не должны делить спортсменов «по национальному признаку».

Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от международных состязаний. Лидер РФ уверен в том, что недопустимо использовать Олимпийские игры в качестве инструмента для политического давления.