Глава Оренбургской области рассказал о масштабных проектах здравоохранения региона

Здравоохранение в России развивается активно, а одним из самых прогрессивных регинов считается Оренбургская область. Губернатор Денис Паслер рассказал о проектах и развитии сферы на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение-2024». Информацию приводит RuNews24.Ru .

Вопросы здравоохранения тревожат население России в одну из первых очередей. Как отметили в ходе мероприятия, ко всем медицинским направлениям и лечению людей подходят комплексно. Особое внимание уделяют реализации проектов здравоохранения, занимаются кадровым вопросом, не бояться внедрять современные технологии и многое другое. Кроме того, мотивируют на здоровую жизнь и само население.

Как напомнил Паслер, в Оренбургской области 40% жителей — это сельчане. Для них повышают доступность услуг, в том числе с помощью мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Их действует не меньше 154 штук.

Также успехами отметились в проведении диспансеризации. Только за последние два года в рамках этих проверок скрининговые программы помогли обнаружить онкологические и другие заболевания у сотен жителей. Следовательно, смогли своевременно начать лечение и многим помочь. Профилактические осмотры за 2024 год прошли миллионы жителей региона.

Оренбургская область является также лидером по количеству успешно реализованных масштабных проектов в сфере здравоохранения. В первую очередь это строительство и ремонты медучреждений. Например, только в Орске открылась детская больница, современный онкодиспансер, а также областная инфекционная больница. Есть продвижения и в других городах, а также поселениях.

Отметили, что за пять лет в эксплуатацию были введены 133 новых объекта здравоохранения.

«Мы должны реализовать принцип «дойти до каждого», хотя в нашей области — это не самая простая задача. Регион имеет протяженность более 750 км, высокую долю сельского населения — 40%, а плотность проживания в два раза ниже, чем в среднем по России. Запрос жителей малых населенных пунктов к власти — несмотря на все сложности иметь своего доверенного медика. Именно для решения этой задачи в Оренбуржье в последние три года реализуется проект «Помощник фельдшера», — рассказал Денис Паслер.

Также в области реализуют проект по коррекции биологического возраста, программы, где жителей вовлекают в заботе о себе в игровой форме. Также сочетают экологию и спорт, что помогает и здоровью и окружающей среде.

Ранее сообщалось, что около 60 устаревших рентген-аппаратов заменили в Подмосковье в этом году.