Глава отдела полиции в ЯНАО покончил жизнь самоубийством после супружеской измены

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло трагическое событие — покончил с собой руководитель местного подразделения полиции, занимавшегося вопросами миграции. По предварительным данным, причиной стало то, что его жена узнала об измене. Эту информацию сообщил источник, на который ссылается BAZA.

Как стало известно из достоверных источников, 16 марта, вскоре после того как капитан Денис Б., 40-летний руководитель отдела внутренних дел Шурышкарского района, получил служебное оружие, он совершил самоубийство.

В ходе предварительного расследования стало известно, что накануне жена начальника ОП узнала о его супружеской неверности и между ними произошла сильная ссора.

У погибшего сотрудника правоохранительных органов осталось трое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в здании Главного управления по борьбе c коррупцией нашли тело полковника МВД.