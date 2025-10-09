Глава Павлово-Посадского округа обсудил развитие Электрогорска с представителями старшего поколения

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов в среду, 8 октября, провел встречу с представителями старшего поколения Электрогорска.

Опыт главы показывает, что встречи в подобном формате способствуют откровенному диалогу с жителями старшего поколения. Во время встречи участники обсудили разные вопросы: благоустройство общественных территорий, предстоящие мероприятия, дальнейшее развитие округа. Денис Семенов предоставил подробный ответ на каждый вопрос. Местная власть открыта к общению с людьми старшего поколения.

Во время встречи обсудили празднование 80-летия Электрогорска, которое состоится в 2026 году. Подготовка уже началась: решено установить бюст легендарному советскому баскетболисту Александру Болошеву у школы № 14, а также создать символ многих горожан — реплику парашютной вышки. Оба проекта знаковые для округа.

Представители старшего поколения принимали активное участие в мероприятии. В 2026 году планируется благоустройство озера Стахановское. Горожане внесли предложения по реализации. Глава округа представил концепцию проекта, уделив внимание деталям.

Тема здравоохранения также поднималась. Денис Семенов напомнил, что каждую среду в Электрогорской больнице проходит личный прием с главным врачом.

В завершение встречи Денис Семенов поблагодарил посетителей за их активность и неравнодушие к жизни округа.

