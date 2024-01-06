Глава Пентагона Остин экстренно госпитализирован

О произошедшем проинформировали в пресс-службе Пентагона. Как отметили там, глава Минобороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за появившихся осложнений после плановой медицинской процедуры.

В настоящее время глава американского оборонного ведомства находится под наблюдением медиком. Не исключено, что через несколько дней Остин сможет вернуться к своим служебным обязанностям, сообщил пресс-секретаря Пентагона Патрик Райдер.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «не даст России» победить на Украине.