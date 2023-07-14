Глава Пентагона Остин признался, что сам не раз применял кассетные боеприпасы в бою

По признанию министра обороны США Ллойда Остина, он прекрасно отдает себе отчет в том, что поставляемые киевскому режиму кассетные снаряды могут упасть на мирные кварталы.

На вопрос журналиста телекомпании CNN о том, осознает ли глава Пентагона всю ответственность и опасность применения такого вида вооружений, Остин заявил, что сам неоднократно применял в бою кассетные снаряды.

«Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя», — признался Остин.

При этом шеф Пентагона отказался уточнить журналистам, в каких именно военных компаниях США он применял кассетные снаряды. К слову, Ллойд Остин в бытность простым военнослужащим участвовал в американских военных операциях в Ираке и Афганистане.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, что является главной проблемой для ВСУ в контрнаступлении.