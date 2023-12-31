Глава подмосковного Щелково передал новогодний подарок парню из ДНР

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил мечту десятиклассника Дмитрия Жуковского из Новоазовска из ДНР.

Отмечается, что Дима очень хотел получить в подарок смартфон, так как он планирует связать свою жизнь с ИТ-технологиями. Надеемся, что подарок поможет парню в его начинаниях.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже исполнил новогодние желания пяти детей.