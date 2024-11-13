Глава подмосковного Серпухова провел ход капремонта в культурно-досуговом центре «Протон»

Глава подмосковного Серпухова Сергей Никитенко проверил ход проведения капитального ремонта в культурно-досуговом центре «Протон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Строительная готовность объекта площадью 6,5 тысячи квадратных метров достигла 97%, уточнили в сообщении. Сейчас рабочие исправляют систему отопления, которая была некорректно установлена предыдущими подрядчиками, монтируют новую мебель и оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.