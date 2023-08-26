Глава подмосковной Истры Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО

Заявление главы городского округа Татьяны Витушевой в соцсетях прозвучало на фоне ночных событий, когда под утро 26 августа под Истрой российскими расчетами ПВО был уничтожен в воздухе украинских беспилотник.

По словам Витушевой, снимать кадры работы систем ПВО и выкладывать их в сети значит помогать врагу информационно.

«В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям — нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», — написала она в своем аккаунте.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Об этом проинформировал столичный мэр Москвы Сергей Собянин. Позже произошедшее в московской области подтвердили и в российском Минобороны.