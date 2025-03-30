Глава Подольска Артамонов представил ключевые направления работ в округе

Руководитель городского округа Подольск Григорий Артамонов провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить основные задачи на текущий год. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Подольского муниципалитета.

В перспективе — реализация крупных проектов в различных областях: модернизация системы водоснабжения, возведение новых учебных заведений для детей и подростков, облагораживание дворовых территорий и общественных мест, а также модернизация транспортной системы.

«Работа предстоит серьезная. Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперед — с фокусом на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

В этом году в районе проведут работы по обновлению двух котельных, расширению дороги в Дубровицах, созданию нового отделения реанимации в областной больнице и улучшению состояния общественных мест.

Артамонов также отметил, что до конца года в области теплоснабжения запланировано 28 работ по капитальному ремонту.

В ходе встречи также был поднят вопрос о том, как обеспечить жителей округа чистой водой. В планах — построить комплекс сооружений по водоподготовке на Деснинском водозаборном узле, который будет расположен рядом с деревней Армазово. Производительность комплекса составит 46 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить чистой водой 220 тысяч жителей, то есть более половины населения округа.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев анонсировал запуск 85 новых проектов в Подмосковье по программе импортозамещения.