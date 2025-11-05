Глава пропавшей семьи Усольцевых мог сознательно отказаться от помощи

Сергей Усольцев, 64-ти лет, пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, мог сознательно отказаться от помощи. Так считают местные жители и источники aif.ru.

По данным издания, Усольцев был опытным таежником, что позволяло ему самостоятельно ориентироваться в лесу и принимать решения о взаимодействии с людьми. Возможность добровольного отказа от помощи рассматривается как новая версия исчезновения семьи.

Местные жители сравнивают ситуацию с судьбой 67-летнего Владимира Шатыгина, пропавшего в том же регионе в 2019 году. Он несколько недель встречался с рыбаками и туристами, которые предлагали помощь, но отказывался от нее. Через месяц контакты с людьми полностью прекратились.

Жители отмечают, что возраст и опыт Усольцева могли сыграть роль в том, что мужчина не стал выходить на связь с поисковыми группами, рассчитывая справляться самостоятельно. В отличие от прошлых версий, данная теория не предполагает внешнего воздействия или несчастного случая.

По состоянию на начало ноября поиски семьи продолжаются, официальных комментариев от МЧС и правоохранительных органов по новой версии пока не поступало.

Ранее криминалист Игнатов заявлял, что исчезновение семьи Усольцевых скрывает странные детали.