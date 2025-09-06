Глава Роскосмоса Баканов пожаловался, что ему чаще задают вопросы про кольцо, чем про работу
Глава Роскосмоса Баканов ради журналистов переодел кольцо с пальца на палец
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов выразил недовольство тем, что его чаще спрашивают о наличии обручального кольца, чем о рабочих вопросах. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий ролик.
Он заметил, что на безымянном пальце Баканова надето умное кольцо, которое обычно используют в качестве обручального.
«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», — сказал глава «Роскосмоса».
Ранее сообщалось, что Робот Володя сделал предложение руки и сердца своей техноподруге Светлане.