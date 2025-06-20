Любовь роботов, космический туризм и очереди на пленарную сессию с Путиным: чем запомнился третий день ПМЭФ-2025

Робот Володя сделал предложение руки и сердца своей техноподруге Светлане, россияне скоро начнут путешествовать в космос и уже могут ходить в футболках с цитатами Овечкина. Этим и не только отличился третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Они тоже умеют любить

Робот Володя, ставший мемом на ПМЭФ-2025, сделал предложение руки и сердца своей подруге по имени Светлана. Их отношения развивались стремительно — в прямом эфире на форуме — и получили ожидаемую развязку. Володя, набравшись смелости и взяв в руки розу, пошел на отважный шаг и пригласил Светлану в совместное путешествие по жизни.

Космический прорыв

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, назначенный на должность в феврале этого года, ответственно и молниеносно приступил к выполнению служебных обязанностей. Россияне в будущем смогут путешествовать в космос — к 2027 году должна заработать российская орбитальная станция, одной из задач которой будет развитие туризма. Об этом Баканов заявил в беседе с корреспондентом телеграм-канала SHOT.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Патриотический мерч

Одежда с цитатами российских политиков стала одним из трендов на ПМЭФ-2025. Однако в павильоне Здоровое Отечество замечен новый мерч, который подойдет настоящим патриотам России и фанатам хоккей, — футболки с цитатами Александра Овечкина. В этом году спортсмен стал лидером НХЛ по количеству голов за карьеру, побив казавшийся вечным рекорд канадца Уэйна Гретцки. Журналисты на форуме предупреждают, что постоять в очереди за одеждой с цитатами знаменитых россиян приходится пару часов.

Главная очередь

Центральным событием не только третьего дня, но и всего ПМЭФ-2025 стала пленарная сессия с Владимиром Путиным. Запомнилась она еще до начала — большими очередями в зал, где должна была состояться встреча с президентом, сообщили РИА Новости.

Вино и катапульта

SHOT опубликовал видео с уникальным развлечением на ПМЭФ-2025, напоминающим кадры из фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Гости форума смогли собственными ногами, но в чистых сапогах, «выдавить» вино, отплясывая на бочке, — в лучших итальянских традициях.

Для любителей экстремальных развлечений на стенде Пензенской области разместили тренажер для отработки катапультирования пилотов во время ЧП. Почувствовать себя пилотами получили возможность все участники форума, конечно, изъявившие желание катапультироваться.

Фото: [ t.me/roscongress ]

Михалков о Ефремове

Актер Михаил Ефремов, которого освободили из колонии по УДО 9 апреля, будет служить в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова». Об этом сам Михалков заявил ТАСС на ПМЭФ, добавив, что Ефремов сыграет главную роль в спектакле по фильму «Без свидетелей». Главная женская роль достанется дочери режиссера — Анне Михалковой.

Ранее стало известно, что герой Владимира Путина может появиться в мультфильме «Простоквашино».