Игрушка Лабубу стала настоящим хитом благодаря эффективному продвижению, но в действительности это «жуткий зубастый Чебурашка», как сообщил Григорий Гуров, руководитель Росмолодежи, в интервью для «НЬЮМ ТАСС».

Он выразил убеждённость в том, что даже руководство компании-производителя не предполагало, что их продукция будет пользоваться таким успехом.

«Лабубу — это чистый маркетинг. Если дальше объективно начинаешь смотреть на этот образ, то в действительности это страшный, зубастый Чебурашка. Почему мой ребенок должен воспитываться [на ней], когда есть хороший и веселый Чебурашка?» — заявил Гуров.

Комментируя игрушку Лабубу, Гуров также подумал о другой популярной среди детей игрушке — Хаги Ваги. По его мнению, ее успех был обусловлен не столько её агрессивным внешним видом, сколько интересным и увлекательным контентом.

Продолжая разговор, он подчеркнул значимость в России популяризации своих, отечественных игрушек и образов.

Ранее врач-психолог Черникова оценила опасность популярных Лабубу для детской психики.