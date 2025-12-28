Глава Роспотребнадзора раскрыла, как страна встретит пандемии пострашнее COVID

Россия находится в качественно новом состоянии готовности к потенциальным эпидемиологическим угрозам, которые могут превзойти по масштабу пандемию COVID-19. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ведомство извлекло фундаментальные уроки из недавнего глобального кризиса и намерено применить полученный опыт, чтобы минимизировать социально-экономические издержки в будущем. Попова отметила, если в страну придет нечто страшнее ковида, то система здравоохранения «более чем готова».

«И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — подчеркнула Попова.

Эта декларация указывает на стратегический сдвиг в подходе: акцент планируется сделать не на реактивных и масштабных ограничительных мерах (таких как локдауны), а на превентивных инструментах, раннем обнаружении и точечном реагировании, которые должны защитить и здоровье людей, и стабильность экономики.

Цель — формирование такой системы эпидемиологического контроля, которая позволит эффективно гасить вспышки еще до того, как они потребуют введения жестких общенациональных мер.

Тем временем ученые по всему миру заявляют про опасность птичьего гриппа, зареженное молоко и случаи передачи вируса от пернатых человеку.