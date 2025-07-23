Глава российского региона удивился публикации о назначении нового министра
Губернатор Кузбасса резко опроверг назначение Лопатенко в региональный Минтранс
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Губернатор Кузбасса Илья Середюк опроверг информацию о назначении нового министра транспорта региона, появившуюся в СМИ и соцсетях. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на пост главы региона.
В своем телеграм-канале Середюк выразил удивление, узнав из соцсетей о якобы состоявшемся назначении директора Управления единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) Константина Лопатенко.
«Вернулся с работы домой, читаю новости в соцсетях. И с удивлением узнаю, что сегодня на должность министра транспорта Кузбасса интернет-сми назначили Лопатенко К.А.», — написал губернатор.
Вместе с этим Середюк назвал Лопатенко «молодым толковым и неплохим специалистом». Губернатор добавил, что с кандидатом «надо пособеседовать». На данный момент должность министра транспорта Кузбасса остается вакантной. В СМИ по-прежнему не исключают, что кадровые перестановки все же последуют.
Ранее сообщалось, что новым главой Верховного суда РФ стал его зампред Юрий Иваненко.