Новым главой Верховного суда РФ стал его зампред Юрий Иваненко

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко был назначен на пост и. о. главы этого ведомства. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы этого ведомства.

«Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации», — указали журналистам.

Помимо этого Иваненко руководил Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ. Предшественница Иваненко на посту главы Верховного суда Ирина Подносова до назначения на такой высокий пост также возглавляла эту коллегию.

Ранее уже сообщалось, что председатель Верховного суда Подносова скончалась в возрасте 72 лет. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Она руководила судом чуть дольше года, а до этого на протяжении четырех лет работала заместителем председателя.