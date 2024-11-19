Глава «Ростелекома» Осеевский: личные данные всех россиян можно обнаружить в Сети

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уверен, что личные данные каждого гражданина России являются общедоступными и уже присутствуют в интернете. Он высказал данное мнение на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», передает ТАСС.

По его словам, причиной таких масштабных атак является утечка персональных данных всех россиян. Он отметил, что если обратиться к даркнету, то можно обнаружить собранную информацию о каждом человеке, которая попала в Сеть благодаря украинским спецслужбам или хакерам.

Ранее в Госдуме посоветовали отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google.