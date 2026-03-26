Глава «Ростелекома» заявил о «смерти» зарубежных мессенджеров в России

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский сделал заявление о состоянии зарубежных мессенджеров на территории России.

По его словам, Telegram «умирает прямо сейчас», а трафик WhatsApp* фактически исчез. Его цитирует ТАСС.

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь [в сеть], но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», — заявил Осеевский.

При этом, отметил он, активно развивается российский мессенджер Max. По словам главы «Ростелекома», отечественный сервис растет быстрыми темпами по трафику.

История блокировок Telegram в России получила новое развитие в феврале 2026 года. Именно тогда Роскомнадзор начал применять к мессенджеру «превентивные» меры. Официально о замедлении ресурса ведомство сообщило 10 февраля.

Причиной введения таких мер назвали нарушения российского законодательства. По некоторым источникам, доступ к Telegram полностью пропадает в начале апреля.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информполитике Антон Горелкин исключил полный запрет VPN-сервисов в России.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией; ее деятельность запрещена на территории РФ.