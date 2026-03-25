В Госдуме исключили полный запрет VPN-сервисов в России

Полный запрет VPN-сервисов в России не рассматривается, однако Роскомнадзор продолжит точечно блокировать виртуальные сети, не соблюдающие российское законодательство. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Парламентарий пояснил, что VPN-сервисы, работающие в рамках российских законов, являются важным инструментом в корпоративном секторе. Они используются для туннелирования трафика и защиты данных. По словам Горелкина, ничего более эффективного для бизнес-среды на данный момент не существует.

Вместе с тем он отметил, что в России будут точечно ограничивать работу сервисов, предоставляющих доступ к деструктивному контенту. Горелкин указал, что Роскомнадзор уже ведет работу в этом направлении и продолжит взаимодействие с сервисами, нарушающими российское законодательство.

До этого сообщалось, что блокировка Telegram вошла в завершающую стадию.