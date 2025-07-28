Глава РПЦ рассказал об актуальности решения князя Владимира о собирании земель на основе веры
Глава РПЦ назвал актуальным решение Владимира собирать земли на основе веры
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Решение князя Владимира собирать земли на основе единой веры и любви к Богу сохраняет актуальность и в современные дни. Об этом в проповеди после молебна на Боровицкой площади заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.
«Князь Владимир, конечно, в первую очередь креститель Руси, но не только, он собиратель русской земли. Ведь чем можно было бы объединить народы в то время, если не верой в Бога, что, кроме любви к Богу и ближнему, может превратить разрозненные языческие племена в единый, единомысленный народ? Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным для каждого последующего поколения», — сказал предстоятель Русской православной церкви.
Он подчеркнул, что враги пытаются разрушить созданное князем духовное единство русского народа, хотят «разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью». Глава РПЦ добавил, что государство ждет разрушение, если оно пренебрегает духовным основанием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.