Глава РПЦ рассказал об актуальности решения князя Владимира о собирании земель на основе веры

«Князь Владимир, конечно, в первую очередь креститель Руси, но не только, он собиратель русской земли. Ведь чем можно было бы объединить народы в то время, если не верой в Бога, что, кроме любви к Богу и ближнему, может превратить разрозненные языческие племена в единый, единомысленный народ? Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным для каждого последующего поколения», — сказал предстоятель Русской православной церкви.