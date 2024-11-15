Глава Самары Лапушкина досрочно ушла в отставку

Самарская гордума рассмотрела заявление мэра Елены Лапушкиной и досрочно прекратила ее полномочия. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Лапушкина находилась в должности мэра Самары на протяжении последних семи лет. Она написала заявление об отставке, и сегодня, 15 ноября, Самарская городская дума во время своего заседания рассмотрела этот документ. Депутаты решили досрочно прекратить полномочия Лапушкиной. Врио главы Самары стал Иван Носков, бывший мэр Дзержинска.

«Временно исполнение полномочий главы возложено на Ивана Николаевича Носкова. Решением думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара», — указали журналистам.

Документы от соискателей на должность мэра будут приниматься по 17 декабря, а с подавшими их уже 20 декабря проведут собеседование.

Ранее сообщалось, что в Курской области была отправлена в отставку глава одного из районов. Марина Дегтярева возглавляла Кореневский район, и ее сняли с должности за неэффективную эвакуацию мирных жителей во время вторжения ВСУ.