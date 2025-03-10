Глава Щелкова Булгаков поздравил с 8 марта женщин-военнослужащих

Мероприятие состоялось в преддверии Международного женского дня. Глава Андрей Булгаков поздравил с приближением весны девушек-военнослужащих. Подобные визиты проходят в округе каждый год и уже стали доброй традицией.

«Теплой традицией становится поздравление с наступающим 8 марта девушек-военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления в Медвежьих Озерах. Все эти прекрасные представительницы женской половины выбрали для себя непростой, но благородный путь служения Родине. Каждая из них — чья-то мама, жена, дочь — со своими делами, заботами и мечтами. Но при этом девушки всегда дарят нам, мужчинам, поддержку и силу — за что мы очень благодарны», — отметил Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Во время встречи девушки-военнослужащие принимали поздравления. Пользуясь случаем, участники мероприятия обсудили другие важные темы. Так, в 2025 году в округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Глава Андрей Булгаков и девушки-военнослужащие отдельной гвардейской бригады управления в Медвежьих Озерах обсудили участие военной части в предстоящих тематических мероприятиях. Участники встречи также рассмотрели организационные вопросы, связанные с высадкой аллеи саженцев «Сад Победы».

Ранее сообщалось, что глава Щелкова поздравил бабушку бойца СВО с Международным женским днем.