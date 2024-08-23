Глава Щелкова Булгаков проверил ход ремонта детского сада на улице Парковая

«Знаю, как родители ждут этот садик обновленным. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Ремонт осложнился вынужденной заменой перекрытий, что отразилось на графике работ. Три недели назад по поручению главы муниципалитета на строительном объекте увеличили количество рабочих.

Сейчас территория вокруг здания детского сада уже заметно преобразилась. Подрядная организация устанавливает современные игровые комплексы, песочницы, скамейки и веранды. Монтаж светильников завершен. В выходные дни специалисты начнут укладку асфальта.

Подрядчики также выполняют внутренние работы в помещениях: укладывают линолеум и монтируют сантехнику. На очереди — установка межкомнатных дверей и мебели. Открытие дошкольного учреждения состоится в срок, несмотря на то, что рабочие будут выполнять ремонт вплоть до 1 сентября. В настоящее время остались заключительные штрихи.

Ранее сообщалось, что глава Булгаков проверил ход строительства нового детского сада, расположенного на улице Школьная.