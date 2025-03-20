Глава Щелкова Булгаков рассказал о строительстве бассейна в Монине

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Работы ведутся в поселке городского типа Монино.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс строим на месте здания плавательного бассейна, который когда-то принадлежал Военно-воздушной академии. Здание было возведено в 1950 году и закрыто в 2011 из-за реорганизации вуза», — поделился Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Глава городского округа Щелково Булгаков отметил, что на территории ФОКа посетители смогут воспользоваться плавательным бассейном и залом для «сухого плавания».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

По словам главы, на прилегающей территории специалисты проведут работы по благоустройству и озеленению. В настоящее время рабочие занимаются устройством котлована и подготовкой фундамента.

Планируется, что открытие бассейна произойдет в 2026 году. Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Строительство объекта контролируется на регулярной основе.

Ранее глава Щелкова рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в округе.