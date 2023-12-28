Глава Щелково подарит новогодний подарок подростку из ДНР
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков исполнит новогоднее желание 16-летнего жителя Новоазовского района ДНР Дмитрия Жуковского.
Подросток хочет получить на Новый год смартфон. Он увлекается волейболом и мечтает стать IT-специалистом. По словам жителя ДНР, устройство станет помощником на пути к достижению этой цели.
«Обязательно выполним его пожелание. В ближайшее время новогодний подарок будет у Дмитрия», — отметил Булгаков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.