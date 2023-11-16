Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обрушения нескольких подъездов пятиэтажки в Астрахани. Об этом сообщают в официальном канале ведомства 16 ноября.

Как гласит сообщение, по поручению Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело. В город направили криминалистов центрального аппарата для проведения полной и точной проверки.

Напомним, что в результате трещины в стене, а потом обрушения третьего и четвертого подъездов в пятиэтажке в Кировском районе Астрахани погибла женщина, еще несколько человек без вести пропали.