Глава СК вмешался в дело о таксисте, высадившего ветеранов СВО за разговоры о теракте

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил отчет по делу о таксисте, который грубо пытался высадить на МКАД пассажиров, ветеранов СВО. В этот момент мужчины обсуждали теракт в «Крокус Сити Холле», пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительным данным, таксисту очень не понравились обсуждения пассажиров по теме теракта, произошедшего в текущем марте в концертном зале. Он попытался высадить мужчин, при этом позвав на помощь своих коллег. Эту и другую информацию теперь будут проверять в рамках возбужденного дела по 282 УК РФ (возбуждение ненависти, враждебности, равное унижение человеческого достоинства).

Водителю такси аннулируют лицензию. Глава СК России взял ситуацию на контроль. Ему предоставят доклад о ходе расследования и результатах.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовался жалобами на откровенный костюм Бузовой во время феста в День защиты детей.