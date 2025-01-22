Глава СК заинтересовался инцидентом с пострадавшими в Шерегеше

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и итогах уголовного дела, возбужденного после схода снега с крыши в туристическом поселке Шерегеш. Об этом пишет VSE42.Ru .

Руководству кузбасского СК поручено доложить главному аппарату Следственного Комитета о движении расследования уголовного дела после травмирования женщины и ребенка в Шерегеше. Бастрыкину предоставят доклад.

Напомним, что уголовное дело после инцидента в Шерегеше Кемеровской области возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за падения снега и льда с крыши дома на ул.Советской пострадали ребенок и женщина. Недавно стало известно об их состоянии.