Глава СК заинтересовался пьяными эфирами матери-одиночки из Кузбасса
Бастрыкин запросил отчет о проверке видео пьяной кемеровчанки, угрожавшей дочери
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Председатель СК России заинтересовался информацией о женщине из Кемерова, которая выходила в эфиры соцсетей в состоянии опьянения, курила и угрожала дочери на широкую аудиторию. Об этом пишет VSE42.Ru.
По информации из соцсетей, мать-одиночка распивала алкоголь и материлась при дочери, а также угрожала ей. При этом происходящее она показывала в прямом эфире. Неравнодушные граждане осветили ситуацию в Сети, привлекли внимание СМИ и правооранителей.
СК России по Кузбассу б проверит горе-мать на ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Отчет о проверке предоставят Александру Бастрыкину по его личному запросу. Процесс будет на его контроле.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Мособласти выкинул собаку возлюбленной из окна после ссоры.