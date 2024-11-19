Глава Союза пенсионеров назвал желаемый размер пенсии в России

Размер справедливой пенсии в российских регионах должен находиться на уровне в 40% от средней местной зарплаты. Такое мнение высказал Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и глава подмосковного Союза пенсионеров. Его точку зрения привела «Газета.ру».

Никитин заявил, что размер справедливой пенсии должен находиться на уровне в 40% от средней зарплаты данного региона. Справедливой он сам считает такую сумму, которой человеку хватит для обеспечения базовых потребностей: питание, оплата одежды и жилья, а также возможности участвовать в культурной и социальной жизни.

«Приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. руб., Мурманска — 33 тыс. руб., а Краснодарского края — 30 тыс. руб.», — указал парламентарий.

Депутат добавил, что у пенсий также должен быть минимальный порог в размере 35 тыс. руб.

Ранее эксперт Проданова заявила, что часть пенсионеров в декабре текущего года получат сразу две пенсии. Им выплатят полагающуюся пенсию за месяц, а следом еще переведут выплату за январь, чтобы не делать этого позже, во время праздников. Уже с 1 января произойдет индексация пенсий, их повысят на 7,3%.