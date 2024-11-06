Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) высказал свое мнение касательно подбора одежды женщинами, проживающими на территории России.

В своем заявлении он подчеркнул, что этот выбор может быть не только культурным, но и политическим. Его слова привел РБК. Также Фадеев отметил, что традиционные русские костюмы не подразумевали закутывания женщин в темные цвета.

Женщина, облаченная с ног до головы, не является исконным символом российской традиции — это, как подчеркнул Фадеев, привнесенные элементы из внешней культуры.

Глава СПЧ также упомянул о выставке «Традиционные женские образы России». В буклете экспозиции подчеркивается, что женщины всех народов России не закрывали лицо, что подтверждается множеством исторических материалов.

Ранее во Владимирской области запретили носить никабы и хиджабы. Также в постановлении речь идет о любых явно демонстрирующих религиозную принадлежность аксессуарах.