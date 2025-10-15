Глава СПЧ прокомментировал увольнение матом самарского чиновника

Высокопоставленным лицам следует контролировать свою речь в присутствии записывающих устройств, таких как микрофоны или телекамеры. С таким заявлением выступил Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ, о чем сообщило издание «Говорит Москва».

Таким образом он высказался об отставке Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района Самарской области, инициированной губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

«Мы что, все гимназисты, что ли? Не используем иногда крепкие выражения? Просто надо следить за окружающей средой. Если ты позволяешь себе такие выражения, то посмотри вокруг, нет ли рядом телекамер или микрофонов. Нельзя материться, нельзя позволять себе разного рода высказывания», — сказал Фадеев.

Он также отметил, что данный случай, по его мнению, послужит назиданием для всех государственных служащих.

14 октября Федорищев отправил Жидкова в отставку, употребив нецензурную брань. Поводом для столь резкой реакции стало обнаружение главой региона памятного камня с поврежденной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны. Он потребовал от Жидкова разъяснений, однако тот назвал это «всего лишь камнем».

Ранее Жидкова связала увольнение самарского чиновника матом с молодостью Федорищева.