Супруга российского чиновника нашла объяснение увольнению матом

Наталья Жидкова, супруга бывшего руководителя Кинельского района Юрия Жидкова, связала отставку своего мужа матом с юным возрастом самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Свои соображения по этому поводу россиянка озвучила в интервью изданию Daily Storm.

По словам женщины, семья оказывает всестороннюю поддержку Юрию Жидкову, считая, что с экс-главой Кинельского района поступили неправомерно. Наталья Жидкова подтвердила информацию о госпитализации супруга.

«Все будет хорошо! Семья рядом. Нормально, переживем», — заявила она в разговоре.

Жена выразила уверенность в том, что ее муж, несмотря на возраст, сможет найти новую работу. Она подчеркнула, что за время работы на посту главы района, в течение пяти лет, Юрий Жидков успешно справлялся с возложенными на него обязанностями. Женщина также выразила свое недовольство действиями главы Самарской области.

