Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

По мнению Валерия Фадеева, главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, трудовые мигранты должны приезжать в Россию исключительно по приглашению работодателя, который несет за них ответственность, передает РБК.

Он подчеркнул, что предъявлять максимальные требования необходимо к тем, кто стремится получить гражданство страны.

«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — сказал Фадеев.

Он также выражает убеждение, что мигранты, не владеющие русским языком, не смогут адаптироваться и не станут гражданами в полном смысле.

По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать по контракту, заключенному на определенный срок, а за его нарушение следует применять меры, вплоть до выдворения. Это поможет определить реальную потребность экономики в мигрантах.

Фадеев также указал, что на данный момент никто из официальных лиц не предоставляет информации о необходимом количестве трудовых мигрантов для российской экономики. По его словам, трудовым мигрантам не стоит приводить семьи.

Ранее Фадеев признался, что у него не получается вести работу, связанную с соблюдением прав человека, в Чечне.