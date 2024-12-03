Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказал мнение о необходимости переноса Соловецкого камня, который расположен на Лубянке. По его словам, акции, проходящие у этого мемориала, представляют собой нечто большее, чем просто дань памяти — они становятся политическим заявлением и могут восприниматься как упрек к людям, работающим в здании на Лубянке.

Соловецкий камень является одним из старейших памятников, посвященных жертвам политических репрессий в России. Однако Фадеев отметил, что за последние годы не произошло значительных изменений в общественном восприятии темы репрессий и фигуры Сталина.

Кроме того, он негативно отозвался о проекте «Последний адрес», который устанавливает памятные таблички на домах, где жили жертвы репрессий. Фадеев поддержал идею о снятии уже размещенных табличек в рамках этой инициативы, подчеркивая необходимость пересмотра подхода к памяти о трагических событиях прошлого.

Ранее глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России.