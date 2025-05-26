Глава СПЧ высказался о выплатах беременным школьницам
Глава СПЧ назвал «пиар-игрушками» выплаты беременным школьницам
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Выплаты школьницам по беременности не оказывают влияние на уровень рождаемости в стране, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Так он прокомментировал сообщение администрации Кемеровской области о том, что в Кузбассе беременным школьникам будут назначать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Такие выплаты уже получают школьницы Орловской и Брянской областей.
Данные меры Фадеев назвал «пиар-игрушками», которые на уровень рождаемости не влияют. Он призвал не подменять ими решение реальной демографической проблемы.
Ранее сообщалось о том, что российским домохозяйкам начнут платить зарплату.