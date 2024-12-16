Глава SuperJob: курьеры не могут зарабатывать в 3‑5 раз больше учителей

Государство делает инвестиции в оптимизацию регулирования распределения рабочей силы по различным отраслям, чтобы справиться с нехваткой квалифицированных специалистов. Алексей Захаров, глава сервиса SuperJob, подчеркивает, что на российском рынке труда существует значительный дисбаланс, сообщил «Коммерсантъ».

По его мнению, причиной этого дисбаланса является неэффективное государственное регулирование. Сфера услуг стремительно развивается, привлекая все больше работников из реального сектора экономики.

Это связано с особенностями налогового регулирования, которое позволяет работодателям в сфере услуг выплачивать заработную плату на неквалифицированных должностях выше, чем на квалифицированных в производстве.

«Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал он.

Он отметил, что, хотя дефицит кадров должен стимулировать автоматизацию, для этого тоже нужны квалифицированные работники.

«Зачем молодому человеку становиться инженером, если курьер зарабатывает больше? И кто будет учить будущих инженеров, если в школах у нас не хватает минимум 500 тыс. учителей и получают учителя меньше курьеров?» — добавил Захаров.

Он призвал к перераспределению рабочей силы и изменениям в налоговом законодательстве, а также полному закрытию темы самозанятости.

Ранее сообщалось, что чиновникам на Украине рекордно подняли зарплаты на фоне дефицита бюджета.