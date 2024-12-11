Чиновникам на Украине рекордно подняли зарплаты на фоне дефицита бюджета

На Украине рекордно выросли зарплаты чиновников несмотря на дефицит бюджета страны и повышение налоговых сборов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Из публикации следует, что прибавка к зарплатам оказалась самой внушительной за все наблюдений. Если в начале 2024 года чиновники в среднем получали 38,6 тыс. гривен, то по итогам октября уже 57,5 тыс. гривен. В долларовом эквиваленте денежные поощрения выросли на 453 пункта. При этом в декабре этот показатель увеличится еще, ведь запланированы выплаты премий. В самом больше плюсе ожидаемо оказались чиновники высшего и среднего звена.

Издание отмечает, что рост зарплат народных избранников начался летом, когда зашел разговор о «дырявом» бюджете и повышении налогов. Что касается средней зарплаты у обычных граждан, то она составляет 21,9 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский высказался против прекращения огня на Рождество и отказался обмениваться с Россией пленными.