Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал россиянок рожать сварщиков и маляров

Для того чтобы Россия могла справиться с дефицитом рабочей силы, необходимо, чтобы россиянки рожали детей, которые потом начнут работать по строительным специальностям. Такое заявление сделал Станислав Суханов, руководитель фонда капитального ремонта Свердловской области, в эфире ОТВ.

По его утверждению, возглавляемое им ведомство в 2024 году столкнулось с большим дефицитом рабочей силы. Подрядчики не в состоянии набрать квалифицированные бригады, которые бы могли заниматься всеми работами.

«Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — указал он.

Суханов добавил, что раньше получалось закрыть дефицит с помощью мигрантов, их число достигало до 80% от всех необходимых рабочих. Теперь же квоты стали существенно меньше, за счет этого возникла нехватка рабочих рук.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец объяснила, что запрет пропаганды чайлдфри вовсе не означает, что россиянок будут заставлять рожать. Новый закон направлен исключительно на пропаганду отказа от деторождений, и у этой пропаганды есть четкое определение. Она также назвала законопроект победой разума над ложными ценностями.