Глава ЦОДД Кизлык: на дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер

Московские власти еще два года назад отказались от практики использования муляжей дорожных камер видеофиксации нарушений. Такое заявление сделал Михаил Кизлык, руководитель Центра организации дорожного движения. Его слова привел «Коммерсантъ».

По утверждению главы ЦОДД, водители на московских дорогах быстро стали определять, какие именно камеры являются муляжами. Они начали использовать антирадары для их вычисления. Властям пришлось ставить активные муляжи, которые мигали, как полностью реальные камеры.

«Пришли к выводу, что проще установить обычный работающий комплекс — это выходит не сильно дороже, потому что для активного муляжа все равно нужно подводить электричество», — указал Кизлык.

Он также подчеркнул, что благодаря своему подходу, ЦОДД не только фиксирует нарушения ПДД. Он также выявляет транспортные средства, которые находятся в розыске, заодно и анализируя транспортные потоки в Москве.

Ранее сообщалось, что с 1 января начнут действовать более высокие штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. В частности, за нарушение ПДД размер штрафа будет зависеть от степени нанесенного ущерба. В случае причинения легкого вреда здоровья штраф достигнет 7,5 тыс. руб., тяжелого — 37,5 тыс. руб.