Глава Турции призвал Зеленского обязательно приехать в Стамбул на переговоры

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного диалога с Владимиром Зеленским заявил, что последнему следует воспользоваться появившимся шансом для мирных переговоров по Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии турецкого главы.

В понедельник турецкий лидер по телефону провел разговор с главой киевского режима, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а еще вопросы регионального и глобального характера.

Во время разговора Эрдоган заявил о том, что благодаря полноценной остановке огня будут созданы нужные условия для старта мирного диалога, а представившийся шанс необходимо не упустить.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность своего приезда в Стамбул на вероятную встречу России и Украины. При этом он подчеркнул, что еще не принял окончательное решение по данному вопросу.