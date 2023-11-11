Глава ВОЗ Гебрейесус: в секторе Газа от израильских бомб каждые 10 минут гибнет ребенок

По его словам, к настоящему времени и с начала возобновления арабо-израильского конфликта в Газе погибли от бомбежек почти 11 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети.

«В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок», - цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».